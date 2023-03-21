Пьяный водитель из станицы Анапской врезался в дерево. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе пьяный водитель врезался в дерево. ДТП случилось на улице Шоссейной хутора Тарусино. В результате аварии никто не пострадал.

- Водитель Kia выбрал небезопасную скорость передвижения. Он съехал с дороги и столкнулся с деревом. Прибывшие на место сотрудники ДПС выявили признаки опьянения у водителя, но он отказался проходить медицинское освидетельствование, - сообщили в Отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что 48-летний житель станицы Анапской был отстранен от управления машиной. Его автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.

На данный момент все собранные материалы переданы в суд для принятия законного решения.