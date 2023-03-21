В Кавказском районе построили центр единоборств. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Кавказском районе Кубани построили центр единоборств. Его возвели в Кропоткине по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

- Мы продолжаем выполнять поручение главы региона. Во всех городах и районах края строим объекты шаговой доступности. Сейчас одновременно возводим 41 спортивное учреждение, - сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Уточняется, что в здании площадью более 1,5 тысячи кв. метров будут проводить тренировки по самбо и дзюдо. Одновременно здесь смогут заниматься 60 человек старше 10 лет.

Для общефизической подготовки спортсменов открыли тренажерный зал. Кроме того, в центре разместили два ковра для самбо и «татами» для дзюдо.