На Кубани за сутки COVID-19 заболели 215 человек, в том числе 25 детей

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 215 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 215 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 25 детей, самому младшему из которых месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре прибавилось 80 пациентов, в Анапе - 24, в Тимашевском районе - 15, в Тбилисском - 11, в Ейском – девять. По восемь положительных результатов получено в Новороссийске и Динском районе, семь - в Белоглинском, по шесть – в Тихорецком и Армавире, по четыре - в Геленджике и Славянском районе.

По три новых случая зарегистрировано в Сочи, Кавазском, Мостовском и Успенском районах, по два - в Белореченском, Курганинском, Новопокровском, Павловском, Крыловском, по одному – в Кореновском, Крымском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Северском, Усть-Лабинском и Горячем Ключе.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 349 пациентов.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1802 человека, в стационарах - 350, - сообщили в региональном минздраве.