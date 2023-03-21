В МВД по республике проводится служебная проверка Фото из архива КП

В Адыгее двоих участковых подозревают в получении взяток. На полицейских завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Так, один из участковых уполномоченных полиции ОМВД Майкопа с февраля 2020 по февраль 2021 года получил от работника местного ритуального агентства более 10 тысяч рублей. За деньги полицейский передал персональные данные умерших для заключения агентством договоров на ритуальные услуги с их родственниками.

Другой участковый в период с ноября 2020 по февраль 2021 года также получил 10 тысяч рублей за выдачу персональных данных.

- Уголовные дела возбуждены по материалам, собранным оперативниками службы собственной безопасности МВД по Республике Адыгея, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики. – Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Органом следствия также будет дана правовая оценка действиям работника ритуального агентства.

Как уточнили в ведомстве, в отношении полицейских в МВД по республике организована служебная проверка.