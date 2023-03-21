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НовостиОбщество21 марта 2023 9:25

Около 5,5 тысячи га сельхозземель исключили из Генплана Сочи

На этих землях планируется возобновление сельскохозяйственной деятельности
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Также на сельхозземлях будут заниматься чаеводством и цветоводством.

Также на сельхозземлях будут заниматься чаеводством и цветоводством.

Фото: Олег УМАРОВ

Около 5,5 тысячи га сельхозземель исключили из Генплана Сочи. Разработчики проекта приняли решение отдать территорию в сельскохозяйственное использование. На землях планируют возобновить выращивание фундука, субтропических садовых культур. Также на сельхозземлях будут заниматься чаеводством и цветоводством.

- Генеральным планом предложено выделение новых территорий для размещения объектов сельскохозяйственного производства: тепличных хозяйств, рыбоводных ферм, агропарка, предприятий для переработки сельскохозяйственной продукции, - сообщили в пресс-службе МЦУ.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, для развития сельскохозяйственной отрасли предусмотрели зоны размещения объектов агротуризма.