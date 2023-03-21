В Краснодаре продолжают выдавать помощь людям, выехавшим из зоны СВО

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Гуманитарный центр помощи "Милосердие" продолжает выдавать помощь беженцам из зоны проведения специальной военной операции.

- Продукты и средства гигиены закупаются при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. Одежда, постельные принадлежности, игрушки - это то, что передают прихожане и просто сочувствующие, - сообщили в Отделе социального служения и благотворительности Екатеринодарской епархии.

Сбор гумпомощи от местных жителей также продолжается. Все желающие могут принести вещи или продукты на гуманитарный склад по улице Пашковской, 45. Он открыт в среду и четверг с 14:00 до 18:30, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00. По всем вопросам, связанным с гуманитарной помощью, можно обращаться по телефону: +7-960-480-33-11.