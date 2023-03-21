Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Горячего Ключа после ссоры с приятелем поджег его машину. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Владелец иномарки Citroen написал заявление в полицию о поджоге. Полицейские осмотрели место, где был припаркован автомобиль, и изучили записи видеокамер. Подозреваемым оказался 46-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина поссорился с владельцем машины. В гневе он облил авто горючим и бросил в нее бутылку с зажигательной смесью.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На период производства дознания подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Теперь подозреваемому поджигателю грозит до двух лет тюрьмы.