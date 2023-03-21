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НовостиОбщество21 марта 2023 10:47

Дожди на Кубани будут идти до конца недели

Температура воздуха будет на 1-3 градуса ниже средних отметок
Светлана ОВДЕЙ
Дожди на Кубани будут идти до конца недели Фото из архива КП

Дожди на Кубани будут идти до конца недели Фото из архива КП

Синоптики сообщили о сохранении дождливой погоды в Краснодарском крае. Осадки в регионе обещают до конца недели.

Дожди, в частности, продолжат идти на Кубани, в Адыгее и в горных районах Северного Кавказа. Это связано с циклоническим типом циркуляции воздушных масс.

- Хотя погода будет с прояснениями, в ряде регионов до конца недели сохранится высокая вероятность небольших дождей, - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. - Температура воздуха будет на 1-3 градуса ниже средних многолетних значений.

Отмечается, что местами регионы могут окутать туманы.

В Сочи до конца недели обещают кратковременные дожди. Температура воздуха составит +10-12 градусов тепла, а к выходным столбики термометров поднимутся до 15 градусов.