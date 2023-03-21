Дожди на Кубани будут идти до конца недели Фото из архива КП

Синоптики сообщили о сохранении дождливой погоды в Краснодарском крае. Осадки в регионе обещают до конца недели.

Дожди, в частности, продолжат идти на Кубани, в Адыгее и в горных районах Северного Кавказа. Это связано с циклоническим типом циркуляции воздушных масс.

- Хотя погода будет с прояснениями, в ряде регионов до конца недели сохранится высокая вероятность небольших дождей, - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. - Температура воздуха будет на 1-3 градуса ниже средних многолетних значений.

Отмечается, что местами регионы могут окутать туманы.

В Сочи до конца недели обещают кратковременные дожди. Температура воздуха составит +10-12 градусов тепла, а к выходным столбики термометров поднимутся до 15 градусов.