На Кубани нет очереди на Керченскую переправу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани нет очереди на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В настоящее время машины перевозят три парома - «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они перевезли в Крым 263 автомобиля и 312 пассажиров.

- На 21 марта на парковке в поселке Ильич машины отсутствуют. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы, - уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.