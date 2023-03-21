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НовостиПроисшествия21 марта 2023 11:28

В Краснодаре автомобиль ДПС столкнулся с легковушкой

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: кадр из видео

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: кадр из видео

В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой. Авария произошла днем 21 марта на улице Северной в сторону улицы Котовского.

Патрульный автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой Skoda. Очевидцы происшествия вызвали на место ДТП скорую помощь. Сейчас здесь продолжают работать сотрудники ГИБДД.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.