В Краснодаре автомобиль ДПС столкнулся с легковушкой

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: кадр из видео

В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой. Авария произошла днем 21 марта на улице Северной в сторону улицы Котовского.

Патрульный автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой Skoda. Очевидцы происшествия вызвали на место ДТП скорую помощь. Сейчас здесь продолжают работать сотрудники ГИБДД.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.