В Краснодаре создадут общественное пространство на бывшем месте швейной фабрики «Александрия» Фото: krd.ru

В Краснодаре создадут общественное пространство на месте бывшей швейной фабрики «Александрия». Реновацию здания обсудили на совещании в городской администрации.

Помещения общей площадью восемь тысяч кв. метров находятся на углу улиц Гоголя и Седина. Ранее здесь находилась фабрика «Александрия». Как сообщил разработчик реновации здания Александр Пчелинцев, здесь появятся офисы, точки питания, молодежные пространства и залы для занятий спортом.

- Так как здание было перестроено в советское время, там сейчас свободная планировка. Поэтому оно подходит под разную деятельность. Внутренний двор здания имеет большое теневое пространство, которое будет успешно использоваться бизнесом, - сказал Александр Пчелинцев.

Уточняется, что реновацией займется междисциплинарная команда проекта «ДАЛЬ».

Здание швейной фабрики в Краснодаре построили в 1912 году. После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков его использовали как производственное.

В период реорганизации компании руководство фабрики продало его. Сейчас предприятие планирует закупить новое оборудование и расширить производство.