Олег Казахов Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Олег Казахов назначен начальником УМВД по Краснодару. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полковника полиции представил личному составу замначальника краевого МВД, начальник ГСУ генерал-майор юстиции Алексей Глазков. Ранее Олег Казахов занимал руководящие должности в городском управлении МВД.

Олег Казахов обратил внимание на необходимость оперативно реагировать на сообщения граждан, принимать по ним процессуальные решения, на взаимодействие и сотрудничество полиции с муниципальной властью, депутатским корпусом и другими заинтересованными госорганами и учреждениями.

- Сотрудники краснодарской полиции должны с честью и достоинством, профессионализмом и ответственностью подходить к выполнению своих служебных задач. Обеспечение личной и имущественной безопасности жителей и гостей краевого центра - это наша первоочередная задача, – сказал новый начальник УМВД по Краснодару.

Олег Казахов родился в 1978 году в Пятигорске Ставропольского края. Окончив Краснодарский институт МВД России, в 1999 году начал службу в органах внутренних дел участковым инспектором милиции УВД Центрального округа Краснодара. С 2014 года занимал должность замначальника управления – начальника полиции УМВД по Краснодару. Имеет звание полковника полиции, женат и воспитывает дочерей.