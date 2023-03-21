На Кубани инвестируют 32,7 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса до 2027 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае инвестируют 32,7 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса до 2027 года. Об этом сообщили на встрече губернатора Вениамин Кондратьева с и.о. гендиректора компании «Россети Кубань» Борисом Эбзеевым.

В 2022 году программу техобслуживания и ремонтов электросетевого комплекса профинансировали на 3,6 млрд рублей. В регионе обновили около 10 тысяч км линий электропередачи и почти 250 высоковольтных подстанций.

До 2027 года на Кубани планируют ввести в эксплуатацию более 2,8 тысяч км линий электропередачи и свыше тысячи мегавольт-ампер трансформаторной мощности.

- Сегодня мы одновременно строим более 170 социальных объектов. Но сталкиваемся с дефицитом свободных мощностей и, как следствие, высокой стоимостью технологического присоединения. С такой проблемой ко мне регулярно обращаются и представители бизнес-сообщества, - отметил глава региона. - Сейчас подобные вопросы решаем практически в ручном режиме. Важно, чтобы такая работа велась системно, а модернизация новых сетей проходила опережающими темпами.