В Анапе мужчина стрелял в полицейского Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе мужчина выстрелил в полицейского и пырнул его ножом в шею. Инцидент произошел во время ссоры двух братьев.

- Мужчина поссорился с братом и пришел к нему во двор. Находясь в нетрезвом состоянии, он вооружился ножом и порезал шины стоящих во дворе автомобилей. Ущерб, составил более 50 тысяч рублей. На место приехали полицейские, от которых мужчина попытался сбежать через огород. Он спрятался за деревом, но выстрелил в одного из правоохранителей из травматического пистолета, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что полицейский был в бронежилете, поэтому не пострадал. Он схватил нарушителя за руку, чтобы выбить пистолет, но мужчина успел нанести удар ножом в шею.

Во время суда нарушитель заявил, что он не знал, что перед ним сотрудник полиции. Анапский районный суд, рассмотрел материалы уголовного дела и признал мужчину виновным. Ему назначили 3 года 7 месяцев тюрьмы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.