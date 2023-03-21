В Крымске водитель Mercedes протаранил четыре легковушки и едва не сбил человека Фото: кадр из видео

В Крымске водитель Mercedes протаранил четыре легковушки и едва не сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 20 марта, в 15:10 на улице Комсомольской. Водитель Mercedes Benz не справился с управлением и наехал на припаркованный Nissan X-Trail, после чего врезался в декоративное дерево. Затем мужчина протаранил автомобили ВАЗ 21134 и Mazda3.

Выехав на улицу Ленина, водитель столкнулся с припаркованным Renault Logan, который от удара отбросило на ВАЗ 210740. Кроме того, мужчина едва не сбил проходившего человека.

- Прибывшие инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля Mercedes Benz, им оказался 65-летний мужчина, проведенное освидетельствование которого показало нахождение его в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

На водителя составили несколько административных протоколов. За нарушение ПДД ему грозит штраф, лишение прав или административный арест до 15 суток.

- Водитель для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения доставлен в отдел полиции, материалы переданы в судебные органы, - добавили в пресс-службе ГИБДД по краю.