Более 9 млрд направят на развитие физкультуры и спорта Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 9 млрд направят на развитие физкультуры и спорта Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время край продолжает остается лидером по числу ЗОЖ - одном из ключевых показателей проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Кроме того, в регионе развивают физкультурно-спортивный комплекс ГТО. В 2022 году в рамках программы шесть единиц оборудования установили в Новороссийске, Новокубанском, Отрадненском, Славянском, Староминском и Калининском районах.

В 2023 году на развитие физкультуры и спорта направят 9,3 млрд рублей.

- В нашем регионе систематически занимаются физической культурой и спортом более 61% населения при общероссийском показателе свыше 51% В 2022 году построили и капитально отремонтировали 55 объектов, - отметил вице-губернатор Александр Власов. - Также на Кубани действуют 276 физкультурно-спортивных организаций, где на постоянной основе занимаются свыше 210 тысяч человек.