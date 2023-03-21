В Краснодаре отремонтируют участок водопровода по улице Старокубанской Фото: krasnodar.rosvodokanal.ru

В Краснодаре отремонтируют участок водопровода по улице Старокубанской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обновят 1,9 км сетей от улицы Новой до Ставропольской. При реконструкции диаметр трубы увеличат с 200 до 450 мм. Сейчас трубопровод обеспечивает водой жителей Центрального округа.

- В ходе реконструкции участка трубопровода планируется выполнить замену колодцев и запорной арматуры, - сказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Отмечается, что реконструкция позволит увеличить мощность системы водоснабжения. В 2023 году к ней также подключат жителей домов в районе улице Обрывной.