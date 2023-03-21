На Кубани в 2022 году на 26 госпрограмм было направлено 383 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания региона оценили темпы исполнения государственных программ. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На 26 госпрограмм в Краснодарском крае в 2022 году направили 383 млрд рублей. Темпы исполнения государственных программ оценили депутаты Заксобрания региона на еженедельной планерке. В 2022 году край принял участие в 26 государственных программах с финансированием порядка 395 миллиардов рублей из бюджетов разного уровня. Приоритетом расходов «программного» бюджета была социальная сфера. В нее вложили около 266 миллиардов рублей.

- Региону удалось практически целиком исполнить все намеченные планы как в экономическом блоке, так и в реализации госпрограмм, которые в большей части ориентированы на социальную сферу. Особо отмечу работу в вопросе приобретения жилья для детей-сирот министерства труда и социального развития. В 2022 году стоимость квадратного метра выросла кратно, но в этом направлении удалось даже перевыполнить план 2022 года, - рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

На Кубани в 2022 году были реализованы 83 инвестпроекта. Появилось более 43 тысяч новых школьных мест и более 6 тысяч мест в детских садах. Был введен в эксплуатацию лечебно-диагностический корпус Детской краевой клинической больницы. В 28 отдаленных населенных пунктах появились офисы врача общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. В девяти муниципалитетах начали строительство поликлиник.