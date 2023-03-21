На Кубани места боевой славы включены в туристические маршруты

В Краснодарском крае создали 14 туристических маршрутов по местам воинской славы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае создали 14 туристических маршрутов по местам воинской славы. Работа была проведена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Новые туры уже получили оценку Минэкономразвития РФ и экспертной группы Агентства стратегических инициатив.

– На Кубани в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. В крае есть места, где сражения шли буквально за каждый метр земли. Мужество и героизм советских солдат остановили противника. Теперь важно сохранить эту память о народе-победителе. Туристические маршруты по местам воинской славы помогут привлечь детей к изучению истории родного края, – рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Новые туристические маршруты предлагают ознакомиться с воинской славой Анапы, Горячего Ключа, Сочи, Туапсе, Новороссийска и Темрюкского района. Всего в 51 регионе России сформировали 147 туристических маршрутов по местам воинской славы. Больше всего на территории Краснодарского края.