Дальний Западный обход Краснодара откроют летом 2023 года

Работы идут полным ходом. Фото: t.me/avtodorgk

Строительство Дальнего Западного обхода Краснодара идет с опережением срока. Дорога станет частью трассы М-4 «Дон» и поможет автомобилистам, путешествующим на юг, сократить время в пути за счет объезда Краснодара. Открыть дорогу планируется на полгода раньше срока.

- Движение в обход Краснодара будет запущено в середине 2023 года, а не в конце, как предполагалось ранее. Обход уже заасфальтирован на 90%, или на протяжении 46 км из 51,2 км. Сейчас погода позволяет специалистам продолжить устройство дорожного полотна, – рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Кроме того, на 95% завершены устройство земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций. Работы идут на каждом километре объекта. Уже возведено 24 искусственных сооружения: сельхозпереезды, путепроводы и мосты через водоемы. На протяжении 30,2 км возведено парапетное железобетонное ограждение в разделительной полосе высотой 1,14 м. Оно позволяет разделить потоки транспортных средств и исключает выезд на полосу встречного движения.

В работе задействовано более 850 человек, свыше 110 единиц спецтехники и 135 единиц автотранспорта.