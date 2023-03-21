Более 1,3 тысячи учителей хотят переехать в станицы Кубани по программе «Земский учитель»

Программа включена в региональный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2023 году по программе «Земский учитель» в школы 37 муниципальных образований Краснодарского края планирую набрать 124 педагога. На вакансии откликнулись более 1,3 тысячи кандидатов. Из них 64 человека уже предоставили полный пакет документов.

- Заявки принимаем до 15 апреля включительно. Кубань привлекательна для переезда. Уже более 200 педагогов из других регионов страны работают в наших сельских школах региона благодаря «Земскому учителю» и нацпроекту «Образование», – рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

В 2023 году сельские школы Кубани ждут учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, биологии, химии, географии, информатики и истории. Также впервые в этот перечень добавили вакансии педагогов-психологов, дефектологов и учителей-логопедов.

К участию в программе допускают специалистов до 55 лет. Победителей конкурсного отбора определит экспертная комиссия. Программой предусмотрена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей. Деньги можно будет израсходовать по своему усмотрению. Если участник программы «Земский учитель» решит покинуть школу менее чем через пять лет, то вознаграждение придется вернуть.