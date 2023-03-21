Депутата Гордумы Краснодара Бердникова из-за иностранных счетов могут досрочно лишить полномочий

Встреча депутата Бердникова с избирателями. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В городскую думу Краснодара внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Бердникова, сообщает «Ъ-Кубань». Причиной стали обнаруженные заграничные счета депутата, о которых он умалчивал в декларациях о доходах.

На сайте администрации Краснодара опубликована пояснительная записка к заседанию Гордумы.

- В гордуму Краснодара поступило заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Бердникова. В отношении депутата проводилась проверка, в ходе которой у депутата были выявлены наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, что является нарушением требований федерального закона, - говорится в документе.

Депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Бердникова 23 марта.