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НовостиСпорт21 марта 2023 18:21

Сборная Ирака по футболу не прилетит в Сочи на сборы

Львы Месопотамии направятся сразу в Санкт-Петербург, где у них 26 пройдет товарищеский матч с сборной России
Евгения ХАЛИКОВА
Сборная Ирака по футболу. Фото: пресс-службы сборной Ирака по футболу.

Сборная Ирака по футболу. Фото: пресс-службы сборной Ирака по футболу.

Иракская сборная по футболу передумала лететь в Сочи перед товарищеским матчем со сборной России, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. Львы Месопотамии прилетят в северную столицу за два дня до игры, сообщает ТАСС.

- Сбор отменен, команда 24 марта прибудет в Санкт-Петербург, чтобы 26 марта сыграть со сборной России. Причина отмены - план поездки, составленный российской стороной, не соответствует нашей программе подготовки к игре, - сообщили в пресс-службе иракской футбольной сборной.

До матча в Санкт-Петербурге российские футболисты проведут товарищескую игру с командой Ирана. Матч запланирован на 23 марта. Он пройдет на стадионе «Азади» в Тегеране.