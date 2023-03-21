Сборная Ирака по футболу не прилетит в Сочи на сборы

Сборная Ирака по футболу. Фото: пресс-службы сборной Ирака по футболу.

Иракская сборная по футболу передумала лететь в Сочи перед товарищеским матчем со сборной России, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. Львы Месопотамии прилетят в северную столицу за два дня до игры, сообщает ТАСС.

- Сбор отменен, команда 24 марта прибудет в Санкт-Петербург, чтобы 26 марта сыграть со сборной России. Причина отмены - план поездки, составленный российской стороной, не соответствует нашей программе подготовки к игре, - сообщили в пресс-службе иракской футбольной сборной.

До матча в Санкт-Петербурге российские футболисты проведут товарищескую игру с командой Ирана. Матч запланирован на 23 марта. Он пройдет на стадионе «Азади» в Тегеране.