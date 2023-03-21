На Кубани сотрудник обокрал предприятие на 600 тысяч рублей

Молодой человек может провести за решеткой до шести лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Лабинском районе будут судить 22-летнего сотрудника местной агрофирмы. Работая в техподдержке компании молодой человек был в курсе, что торговые залы предприятия не оснащены сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Воспользовавшись этой брешью в защите, он специально оставил дверь в помещение открытой, а ночью забрал наличность из кассы. Кроме того, имея доступ ко всем служебным помещениям, обвиняемый в течение месяца похитил 28 лицензионных программ, принадлежащих предприятию.

- Также, в обязанности молодого человека входило осуществление проверки состояния оргтехники и компьютеров, исправление мелких поломок, организация ремонта при серьезных неисправностях техники. Под предлогом ремонта оргтехники, злоумышленник забрал системный блок, два ноутбука, накопитель, два многофункциональных устройства, принадлежащих фирме, и распорядился ими по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. За кражу и мошенничество молодой человек может на шесть лет лишиться свободы.