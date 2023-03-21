На Кубани разыскивают пропавшего при загадочных обстоятельствах жителя Липецка

Фото: t.me/la_krd_krai

В Краснодарском крае разыскивают 44-летнего мужчину, пропавшего неделю назад в Липецкой области. Виталий Белкин вышел из дома 14 марта. Родственники предполагают, что он может находиться на Кубани.

- Приметы Белкина Виталия Васильевича: 173 см, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и голубого цвета глаза, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры просят всех, кто обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвонить по номеру телефона бесплатной горячей линии отряда 88007005452 или 112.