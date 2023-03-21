В финал Всероссийского проекта «Орлята России» прошли две команды Кубани

Кубанские школьники обошли около сотни конкурентов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Стали известны результаты федерального конкурсного отбора проекта «Орлята России». В финал прошли две команды Краснодарского края. Во Всероссийский детский центр «Орленок» отправятся школьники из Крымского и Мостовского районов.

- Поздравляю ребят! Они станут участниками тематической смены «Содружество Орлят России». Всего от Краснодарского края участвовала 21 команда, - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Всего участниками тематической смены станут команды из 11 регионов России.