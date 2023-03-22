Момент ДТП с полицейской машиной в Краснодаре попал на видео

Пострадал инспектор

21 марта около 13:40 в Краснодаре на улице Северной легковушка протаранила полицейскую машину.

- Произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС полиции марки «Фольксваген» и автомобиля «Шкода». В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В сети появилось видео момента столкновения. На кадрах видно, как патрульная машина поворачивает налево, в этот момент в нее врезается иномарка, которая едет по главной дороге. При этом проблесковые маячки на полицейской машине не работали. Подробности случившегося, в том числе виновного, установят сотрудники ДПС.