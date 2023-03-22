Новую школу в поселке Плодородном Краснодара планируют открыть 1 сентября

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В краснодарском поселке Плодородном продолжают строить новую школу. Здание готово на 76%.

- Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством территории школы. Планируется, что учебное учреждение откроет свои двери для школьников 1 сентября, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование». В здании разместят учебные кабинеты, три спортивных зала, пищеблок, столовую, актовый зал и библиотеку. Кроме того, на территории оборудуют спортивный кластер и зону отдыха.

Неподалеку возводят еще и детский сад. Дошкольное учреждение будет готово в следующем году.