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НовостиОбщество22 марта 2023 5:36

Руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко исполнилось 85 лет

Дирижер 22 марта отмечает юбилей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mkkubani

Фото: t.me/mkkubani

22 марта руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко празднует юбилей, ему исполнилось 85 лет.

- Вся жизнь Виктора Гавриловича связана с творчеством. Благодаря его подвижническому труду удалось сохранить и приумножить песенное наследие кубанских казаков, создать целый пласт музыкальной культуры, продолжающей фольклорные традиции, - сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Сегодня, 22 марта, учреждения культуры региона к юбилею маэстро проводят концерты, выставки, презентации книг.

Виктор Захарченко - талантливый композитор, фольклорист, ученый, педагог, народный артист РСФСР, Герой Труда России, дважды Герой Труда Кубани.