В Сочи расчистят 60 км русел рек для защиты от паводков

В ближайшее время приступят к расчистке участков рек Цусхвадж, Шахе и Хосты.

В Сочи начали расчищать русла рек для защиты от паводков. На курорте планируется привести в порядок 60 километров опасных участков. Работы выполняются для того, чтобы не допустить подтоплений.

- Сейчас проводим работы на реках Мзымта, Кудепста, Сочи, Аше и Псезуапсе. В ближайшее время приступим к расчистке участков рек Цусхвадж, Шахе и Хосты, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, работы проводятся строго с соблюдением природоохранных норм. В 2022 году было очищено 12 рек.