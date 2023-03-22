Прокуратура Сочи 23 марта запустит горячую линию по вопросам трудовых отношений

По каждому факту правонарушения к работодателю применяется комплекс мер прокурорского реагирования

Прокуратура Сочи планируется запустить горячую линию по вопросам трудовых отношения. Позвонить и задать свой вопрос может любой желающий 23 марта с 09:00 до 18:00.

- По каждому факту правонарушения к работодателю применяется комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, позвонить в прокуратуру можно будет по номеру телефона 8-938-454-22-03.