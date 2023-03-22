В Сочи прошло выступление в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна

Совместно с нейроцентром «Ирис» для детей с этим диагнозом организованы занятия по изобразительному искусству

В Сочи накануне отметили Всемирный день людей с синдромом Дауна. В парке выступили различные творческие коллективы, в которых участвуют дети с инвалидностью.

– Люди с синдромом Дауна – это особая категория, нуждающаяся во внимании и заботе. Совместно с нейроцентром «Ирис» для детей с этим диагнозом организованы занятия по изобразительному искусству и гончарному делу для социальной и творческой реабилитации, – сообщил начальник управления социальной политики Александр Митников.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, выступление в парке посетили не менее 50 семей с детьми с различной степенью инвалидности. Для всех ребят организовали бесплатное посещение дельфинария.