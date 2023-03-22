На картах Сочи реку Хорота вновь переименовали на Хероту

Название реки вновь изменили

На картах Сочи изменили название реки Хорота на Херота. В последние два года река носила название Хорота. Однако недавно рядом с рекой установили табличку с “Херотой”.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, правильное название - Хорота. Администрация Сочи вносит правки в реестр, а пока река носит имя Херота.

- В рамках планового мониторинга проекта организации дорожного движения трассы А-147 дорожный указатель был приведен в соответствие с реестром наименований географических объектов ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.