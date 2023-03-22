На Кубани работает более 700 ярмарок на 50 тысяч торговых мест

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В марте в Краснодарском крае начали работать сельскохозяйственные и универсальные ярмарки. В настоящее время открыто 700 площадок на 50 тысяч мест.

- Фермерам на ярмарках выделяются бесплатные торговые места. Для аграриев это возможность сбыть свои товары, а для жителей – получить качественные сезонные продукты от местных производителей, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Больше всего ярмарок работает в Краснодаре – 87. В кубанскую столицу свозят продукцию со всех районов края.

Кроме этого, в Краснодарском крае также работает 75 ярмарок выходного дня. Они рассчитаны на 4 тысячи мест.

Напомним, в Славянске-на-Кубани в 2022 году открыли первый в крае «Фермерский островок» – супермаркет, где единый оператор продает продукты местных сельхозпроизводителей.