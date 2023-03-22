В Краснодаре отремонтировали улицу Таманскую

Дороги в городе продолжают ремонтировать

В Краснодаре по нацпроекту закончили ремонт участка в 1,5 км на улице Таманской. Сейчас на участке от Ключевой обустраивают подходы к пешеходным переходам и обочину.

- Рабочим осталось нанести на дорогу разметку и установить знаки, что будет сделано до конца месяца, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Кроме этого, в настоящее время по нацпроекту ремонтируются дороги на улицах Таманской, Спортивной, Кавказской, Первомайской, Думенко, Толбухина, Димитрова, Орджоникидзе, Чернышевского, Карякина, Дзержинского и на улице Шевченко в станице Елизаветинской.