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НовостиОбщество22 марта 2023 7:20

В Краснодаре отремонтировали улицу Таманскую

Ее обновили по нацпроекту
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дороги в городе продолжают ремонтировать

Дороги в городе продолжают ремонтировать

В Краснодаре по нацпроекту закончили ремонт участка в 1,5 км на улице Таманской. Сейчас на участке от Ключевой обустраивают подходы к пешеходным переходам и обочину.

- Рабочим осталось нанести на дорогу разметку и установить знаки, что будет сделано до конца месяца, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Кроме этого, в настоящее время по нацпроекту ремонтируются дороги на улицах Таманской, Спортивной, Кавказской, Первомайской, Думенко, Толбухина, Димитрова, Орджоникидзе, Чернышевского, Карякина, Дзержинского и на улице Шевченко в станице Елизаветинской.