Семья с двумя детьми заблудилась в горах Сочи

В МЧС свой однодневный поход туристы не регистрировали

К спасателям Сочи вечером 21 марта за помощью обратилась семья с двумя детьми. Туристы приехали из Тольятти. Они собирались спуститься по тропе от смотровой башни на горе Ахун до слияния рек Агура и Агурчик, выйдя к Кавказскому аулу.

- Проложенный по навигатору маршрут должен был занять 1,5 часа. В МЧС свой однодневный поход туристы не регистрировали, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Когда туристы вышли к слиянию двух рек, было темно. Мужчина с женщиной поняли, что не рассчитали время и не могут самостоятельно выйти из леса. Тогда они обратились за помощью в спасательный отряд МЧС.

- Прибыв на место, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России на автомобиле высокой проходимости вывезли туристов из горно-лесной местности в городскую черту, - уточнили пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, туристам не потребовалась медицинская помощь. Женщине и мужчине по 31 году, а детям - 6 и 9 лет.