Два аппарата искусственной вентиляции легких закупили для больницы Сочи

Оборудование реагирует на малейшие изменения в состоянии человека.

Два аппарата искусственной вентиляции легких закупили для городской больницы Сочи. Оборудование приобрели в рамках нацпроекта.

– Такое оборудование используют как при хирургических вмешательствах, во время длительных и сложных операций, так и когда пациент не может самостоятельно дышать, – сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы Александр Гусаров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, благодаря аппаратам пациент может бороться с болезнью. Также оборудование реагирует на малейшие изменения в состоянии человека. Благодаря этому врачи принимают правильные и быстрые решения.