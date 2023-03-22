Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 7:47

Два аппарата искусственной вентиляции легких закупили для больницы Сочи

Перевод на искусственную вентиляцию помогает бороться с болезнью
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Оборудование реагирует на малейшие изменения в состоянии человека.

Оборудование реагирует на малейшие изменения в состоянии человека.

Два аппарата искусственной вентиляции легких закупили для городской больницы Сочи. Оборудование приобрели в рамках нацпроекта.

– Такое оборудование используют как при хирургических вмешательствах, во время длительных и сложных операций, так и когда пациент не может самостоятельно дышать, – сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы Александр Гусаров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, благодаря аппаратам пациент может бороться с болезнью. Также оборудование реагирует на малейшие изменения в состоянии человека. Благодаря этому врачи принимают правильные и быстрые решения.