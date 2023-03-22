Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье22 марта 2023 8:13

На Кубани за сутки выявили 307 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 307 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 39 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 95 положительных результатов, в Сочи - 20, в Новороссийске - 19, в Горячем Ключе и Ейском районе - по 13. По 12 пациентов прибавилось в Кущевском, Северском и Тбилисском районах, 9 – в Апшеронском, по 7 – в Мостовском и Тимашевском, по 6 – в Новопокровском и Армавире, по пять - в Геленджике, Белоглинском, Курганинском, Староминском, Тихорецком муниципалитетах.

В Абинском, Брюховецком, Каневском, Крымском, Отрадненском районах зафиксировали по четыре новых случая, в Выселковском, Динском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Павловском – по три, в Гулькевичском, Славянском, Туапсинском, Усть-Лабинском – по два, в Калининском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Щербиновском и Анапе - по одному.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.