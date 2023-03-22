За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 307 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 39 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 95 положительных результатов, в Сочи - 20, в Новороссийске - 19, в Горячем Ключе и Ейском районе - по 13. По 12 пациентов прибавилось в Кущевском, Северском и Тбилисском районах, 9 – в Апшеронском, по 7 – в Мостовском и Тимашевском, по 6 – в Новопокровском и Армавире, по пять - в Геленджике, Белоглинском, Курганинском, Староминском, Тихорецком муниципалитетах.

В Абинском, Брюховецком, Каневском, Крымском, Отрадненском районах зафиксировали по четыре новых случая, в Выселковском, Динском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Павловском – по три, в Гулькевичском, Славянском, Туапсинском, Усть-Лабинском – по два, в Калининском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Щербиновском и Анапе - по одному.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.