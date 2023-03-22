Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
На Кубани водитель легковушки сбил 12-летнего мальчика. Авария произошла накануне, 21 марта, в Анапе.
Предварительно, 35-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia ближе к 18:00 проезжал по улице Терешковой. В этот момент школьник переходил дорогу в неустановленном месте. Не заметив пешехода, водитель сбил его.
- В результате происшествия ребенок с травмами был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Абинском районе водитель КамАЗа насмерть сбил 46-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте аварии.