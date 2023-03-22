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НовостиКарта Кубани22 марта 2023 8:28

В Анапе построят два четырехзвездочных отеля

Благодаря проекту будет создано 180 рабочих мест
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе постоят два новых отеля

В Анапе постоят два новых отеля

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Анапе построят два четырехзвездочных отеля. Они будут находиться на улицах Таманской и Нижегородской.

- Планируется строительство гостиничных комплексов от 4 до 7 этажей. Их номерной фонд составит от 350 до 400 номеров. В результате реализации проектов будет создано 180 рабочих мест, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что отели будут гармонировать с обликом Императорского парка, рядом с которым они будут располагаться. Планируется, что для них подберут единое стилевое решение.