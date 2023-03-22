Многодетная мать родила двойню в гостях под Ростовом, одного из младенцев спрятала в кладовке

Мать признали виновной в смерти новорожденной

34-летняя жительница Батайска – мать пятерых детей – забеременела двойней. В день родов она пьяной пошла к подругам, скорую попросила не вызывать, сказала, что опыт есть, сама знает, что нужно делать.

В окружении пьяных подруг женщина родила сына, а после, завернув родившегося кроху в тряпку и уложив с собой на диван, родила дочь. По словам многодетной матери, сын, появившись на свет, заплакал, а дочь – нет. Поэтому она подумала, что девочка мертва, и оставила ее в кладовке.

Приятельнице сказала, что за телом дочери приедет, когда будут деньги на похороны. Но денег злоумышленница так и не нашла. А подруга, подождав немного, не придумала ничего лучше, как спрятать девочку в подвал, - пишет «КП» - Ростов».

О домашних родах узнали полицейские и следователи. Экспертиза показала, что новорожденная девочка умерла от отравления наркотиками, в крови младенца также обнаружили алкоголь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, многодетной матери дали два года колонии поселения.