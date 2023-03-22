Окружные соревнования по плаванию стартовали в краснодарском Дворце водных видов спорта Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Окружные соревнования по плаванию стартовали в краснодарском Дворце водных видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выступят 670 спортсменов из 14 регионов страны. Отмечается, что это первые крупные соревнования, которые проводят в новом спорткомплексе.

- Мы прошли большой путь при строительстве этого объекта. Конечно, возникали трудности, но теперь этот уникальный для региона комплекс функционирует и вносит свой вклад в развитие спорта в Краснодарском крае, - отметил министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

Напомним, Дворец водных видов спорта в Краснодаре открыли в 2022 году - в День народного единства. Крупнейший спортобъект краевого центра подготовлен для занятий спортивным и синхронным плаванием, водным поло, прыжками в воду и триатлоном.