Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 9:41

Благодаря поддержке депутата ЗСК сочинская школа стала безопаснее

В гимназии расширили коридор, соединяющий два учебных корпуса
Иван СОРИН
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи Арменак Тозлян помог провести реконструкцию переходной галереи гимназии № 8, которая доставляла неудобства ее ученикам.

Директор гимназии Игорь Никитин рассказал, что в школе есть прекрасный пример общественно-государственного партнерства.

Школу, состоящую из двух корпусов, соединяет переходная галерея. Однако в двухтысячных годах этот коридор перестроили, а часть его переделали в учебный класс. Это привело к тому, что проход сильно сузился.

Руководство образовательного учреждения обратилось к Арменаку Тозляну за поддержкой в проведении реконструкции. После ремонта переходная галерея обрела первоначальный вид и стала более безопасной.

- По мере своей возможности всегда пытаемся оказать помощь нашему образованию, чтобы дети могли учиться и проводить время в безопасном и комфортном пространстве, - отметил Арменак Тозлян.

Планируется, что в ближайшее время в новом холле, соединяющем два учебных корпуса, появятся комфортные зоны отдыха.

Игорь Никитин также сообщил, что с 1 сентября школы начнут переходить на новые единые образовательные программы. Упор будет делаться на практических занятиях — робототехнике, инженерном деле.

Российская академия наук два года назад выбрала гимназию №8 в качестве пилотного образовательного учреждения по внедрению лабораторных практических занятий и развитию функциональной грамотности.