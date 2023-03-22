Благодаря поддержке депутата ЗСК сочинская школа стала безопаснее

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Депутат Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи Арменак Тозлян помог провести реконструкцию переходной галереи гимназии № 8, которая доставляла неудобства ее ученикам.

Директор гимназии Игорь Никитин рассказал, что в школе есть прекрасный пример общественно-государственного партнерства.

Школу, состоящую из двух корпусов, соединяет переходная галерея. Однако в двухтысячных годах этот коридор перестроили, а часть его переделали в учебный класс. Это привело к тому, что проход сильно сузился.

Руководство образовательного учреждения обратилось к Арменаку Тозляну за поддержкой в проведении реконструкции. После ремонта переходная галерея обрела первоначальный вид и стала более безопасной.

- По мере своей возможности всегда пытаемся оказать помощь нашему образованию, чтобы дети могли учиться и проводить время в безопасном и комфортном пространстве, - отметил Арменак Тозлян.

Планируется, что в ближайшее время в новом холле, соединяющем два учебных корпуса, появятся комфортные зоны отдыха.

Игорь Никитин также сообщил, что с 1 сентября школы начнут переходить на новые единые образовательные программы. Упор будет делаться на практических занятиях — робототехнике, инженерном деле.

Российская академия наук два года назад выбрала гимназию №8 в качестве пилотного образовательного учреждения по внедрению лабораторных практических занятий и развитию функциональной грамотности.