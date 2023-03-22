Кубанские спортсмены победили на Всероссийских соревнованиях по баскетболу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены победили на Всероссийских соревнованиях по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Регион представляла сборная из воспитанников клуба «Локомотив-Кубань» 2010 года рождения. Ребята стали первыми в суперфинале открытого межрегионального турнира «Кубок Феникса».

На групповом этапе юные баскетболисты обошли три команды Санкт-Петербурга и Москвы. В полуфинале кубанские спортсмены выиграли во встрече с командой «Красные Крылья» из Тольятти. А в финале они победили нижегородскую команду «Волна-Дом Москвы».

Отмечается, что по итогам соревнований личные награды вручили нескольким баскетболистам кубанской сборной. Так, лучшим игроком признан Иван Солдатенко, лучшим центровым - Владислав Рубан, а лучшим легким форвардом - Тимофей Яковенко.

- Поздравляю юных спортсменов с успешным выступлением на крупном всероссийском турнире. Кубанская команда одержала ряд ярких побед и по праву стала сильнейшей, - отметил вице-губернатор края Александр Власов. - Желаю удачи сборной в финале первенства России, которое состоится в конце мая в Москве.