На Кубани расширяют сеть гигабитного интернета

Территорию покрытия фиксированным гигабитным интернетом помогла расширить МТС. Компания провела подключение новых жилых комплексов в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. В результате проведенных работ за последние полгода гигабитный интернет пришел в квартиры еще 16 000 кубанских семей.

В краевой столице были подключены дома, расположенные по улицам: Валерия Гассия, Уральская, Петра Метальникова, Бородинская и Лаврова. Также точечная стройка новой сети проводилась в районах Восточно-Кругликовской, ХБК и «Авроры».

В Анапе пользоваться гигабитным интернетом МТС теперь смогут жильцы дома «На адмирала Пустошкина». В Новороссийске новые включения в сеть компания провела в микрорайонах Приморский и Южный.

В среднем пользоваться сервисами экосистемы МТС теперь смогут еще примерно 50 000 жителей региона, сообщили в компании. Это позволит абонентам ежемесячно экономить до 40%.

Гигабитный интернет позволяет передавать данные со скоростью 1 Гбит/с. Благодаря этому вся семья может комфортно пользоваться интернетом, даже если будут одновременно работать с тяжелым контентом. Такая высокая скорость позволяет также подключать системы умного дома и пользоваться большими данными на удаленных серверах.