Жители Сочи закончили обсуждать с администрацией новый Генплан

Все замечания сочинцев передали разработчикам Генплана.

В Сочи на Градостроительном совете прошло обсуждение проекта Генплана с общественными организациями. Жители Сочи вносили свои правки и предложения, касающиеся документа.

- Участники встречи обсудили принципы формирования экологического каркаса, развитие санаторно-курортного и туристического комплексов, а также вопросы курортных парков и рекреационных зон, расчет населения, нормы проектирования, транспортную логистику, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, все замечания сочинцев передали разработчикам Генплана. Представители администрации беседовали с местными жителями во всех районах курорта. Все замечания будут рассмотрены до 29 марта, после чего проект отправят на согласование в федеральные структуры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новый Генплан планируют принимать осенью 2023 года.