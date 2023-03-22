Новые газозаправочные станции появятся в Сочи

Объект появится на пересечении улиц Энергетиков и Суздальской в Адлерском районе.

В Сочи планируют построить газонаполнительную станцию. Объект появится на пересечении улиц Энергетиков и Суздальской в Адлерском районе.

- На площади 7,5 тысячи квадратных метров планируем разместить станцию с тремя газозаправочными колонками, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в настоящее время инвесторы прорабатывают вопрос подключения коммуникаций. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, администрация Сочи планирует построить несколько автомобильных газонаполнительных станций в Центральном районе: в переулке Виноградном и на улице Голенева.