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НовостиОбщество22 марта 2023 10:54

Новые газозаправочные станции появятся в Сочи

На курорте построят газонаполнительную станцию
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Объект появится на пересечении улиц Энергетиков и Суздальской в Адлерском районе.

Объект появится на пересечении улиц Энергетиков и Суздальской в Адлерском районе.

В Сочи планируют построить газонаполнительную станцию. Объект появится на пересечении улиц Энергетиков и Суздальской в Адлерском районе.

- На площади 7,5 тысячи квадратных метров планируем разместить станцию с тремя газозаправочными колонками, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в настоящее время инвесторы прорабатывают вопрос подключения коммуникаций. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, администрация Сочи планирует построить несколько автомобильных газонаполнительных станций в Центральном районе: в переулке Виноградном и на улице Голенева.