Главы МИД России и Эритреи проводят переговоры в Сочи

Лавров посетил Эритрею два месяца назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Сочи для переговоров. На курорте чиновник встретился с МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом. Об этом сообщил ТАСС.

К слову, Лавров посетил Эритрею два месяца назад. Главы МИД также провели переговоры. Визит главы МИД России в эту африканскую страну в январе стал первым такого уровня с момента установления дипломатических отношений между странами в 1993 году.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в Сочи министры будут обсуждать ключевые направления дальнейшего развития российско-эритрейских отношений. Во время встречи поднимется вопрос перспективных экономических проектов, взаимодействия на международной арене.