В Краснодаре мошенник-мебельщик обманул клиентку на 2,2 млн рублей

Расследование завершено Фото из архива КП

В Краснодаре будут судить мебельщика за мошенничество. Мужчина обманул клиентку на 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Так, 39-летний мужчина стажировался на должности менеджера на производстве мягкой мебели. Работник договорился с одной из покупательниц подготовить два дивана. Во время диалога он узнал, что в доме женщины идет ремонт. Тогда мужчина предложил ей доставить мебель, бытовую технику и предметы интерьера.

За все услуги клиентка заплатила почти 2,2 млн рублей. Но, как оказалось, мужчина забрал деньги и не внес их в кассу.

На время расследования обвиняемого отправили под домашний арест. Сейчас материалы дела передали в суд.

- Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.