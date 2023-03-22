В Анапе откроют экоотель. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе откроют первый экоотель. Он будет находиться в 150 метрах от песчаного пляжа и в 5 километрах от железнодорожного вокзала.

- Экоотель откроется 1 мая. Общая стоимость проекта 41 миллион рублей. В том числе выделена субсидия в 13 миллионов рублей на модульные некапитальные строения, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что новый отель состоит из 12 коттеджей и 9 двухэтажных экодомов с панорамными окнами. В каждом объекте проживания есть спальня, кухня, душ и туалет.

Кроме того, для гостей оборудовали беседки, мангалы и зону спокойного отдыха. Также на территории находятся детская и спортивная площадки, пляж.